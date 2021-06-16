في مثل هذا اليوم قبل عام.. المملكة تسجّل أعلى عدد إصابات يومية بكورونا

الرياض تصدّرت أعلى الإصابات بين المدن حينها تلتها مكة المكرّمة وجدة

سجّلت المملكة في مثل هذا اليوم قبل عام أعلى عدد في الإصابات بكورونا بتسجيل 4919 حالة.

وجاءت أعلى الإصابات حينها بين المدن في الرياض، التي سجلت 2371 حالة، تلتها مكة المكرّمة 282 حالة، ثم جدة 279 حالة، فالهفوف 273 حالة، المدينة المنوّرة 156 حالة، الطائف 140 حالة، الدمام 137 حالة، الظهران 123 حالة، الخُبر 114 حالة، وخميس مشيط 100 حالة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، 15 يونيو 2021، تسجيل 1269 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 468175 حالة.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 1014 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 450255 حالة، ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7606 حالات وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10314 والحالات الحرجة 1569 حالة.