"العويس " يفجرها: تأهلنا لدور ربع النهائي.. وغيرنا رجع بالطائرة إلى ناديه

بعد تأهل الأهلي لدور الـ8 من دوري أبطال آسيا

أشعل حارس الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي محمد العويس الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تصريحه عقب نهاية مواجهة شباب أهلي دبي والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

وقال العويس إثر انتهاء اللقاء مجيبًا على سؤال بخصوص سوء مستوى الأهلي في تلك المباراة: "غيرنا أخذتهم الطائرة ورجعوا إلى النادي.. وسنقوم بتصحيح الأخطاء في المباريات القادمة"، ونسعى للوصول إلى الأدوار المتقدمة".