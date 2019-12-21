الشهراني" يحصد الدكتوراه بالعلوم من جامعة الملك سعود

حصل الباحث سعد مبارك بن صقر الشهراني على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز من قسم النبات والأحياء الدقيقة في كلية العلوم بجامعة الملك سعود، وكان عنوان الرسالة "تأثير الكادميوم وأكسيد النيتريك على النمو والعمليات الكيموحيوية ومضادات الأكسدة والمخلبيات النباتية في صنفين من نبات البازلاء".