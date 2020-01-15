"المسند" يعلن دخول الشبط: الحرارة منخفضة والصقيع والضباب حاضران

قال مغردًا: شباط قطع الرباط وقرقع البيبان.. كناية عن نشاط الرياح فيه

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن اليوم دخول الشبط ويأتي بعد #المربعانية وتعقبه #العقارب، ويبدأ الشبط اليوم 15 يناير حتى 10 فبراير.

وأضاف: قيل سمي شباط نسبة إلى شهر شباط السرياني الموافق لفبراير الميلادي، والشبط عدد أيامه 26 يومًا، وله من المنازل منزلتان (النعايم والبلدة).

وتابع: في #الشبط (عادة) درجة الحرارة منخفضة، ويتكون الصقيع والضباب صباحًا، وبداية ظهور طلع النخيل البواكر خاصة في جنوب الوسطى ونشاط الرياح الشمالية والنسرية الباردة وقيل: "شباط قطع الرباط وقرقع البيبان" كناية عن نشاط الرياح فيه.