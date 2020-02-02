الدوسري يشارك للمرة الأولى في تدريبات النصر.. والفريق يبدأ الاستعداد للفتح

عاود الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته اليومية على ملعب النادي، وذلك بعد راحة اليوم الواحد التي منحها المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا للاعبين بعد فراغهم من لقاء ضمك، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1).

وبدأت الحصة التدريبية باجتماع فني للاعبين، أعقبها تدريبات استرجاعية واستشفائية بالنادي الصحي، وتدريبات لياقية للاعبين المشاركين بصفة أساسية في لقاء ضمك. فيما أدى بقية اللاعبين تمارين تكتيكية متنوعة.

وشهدت التدريبات مشاركة لاعب خط الوسط عبدالعزيز الدوسري بعد توقيعه مؤخرًا للفريق قادمًا من الفيصلي.

ويتأهب النصر لملاقاة الفتح مساء الخميس المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الرياض ضمن مباريات الجولة الـ17 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.