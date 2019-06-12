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تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية وشبه انعدام في الرؤية

أتربة وغبار على "الرياض" تستمر لـ 5 ساعات .. و"الأرصاد" تنبّه

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً للرياض من حالة أتربة مُثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية وشبه انعدام في الرؤية؛ بدأت الساعة الـ 12 ظهراً وتتواصل حتى الخامسة عصراً.. وتشمل: الأفلاج والخرج والدلم وحوطة بني تميم.