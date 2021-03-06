هجمات بالصواريخ تخلف 4 قتلى و24 جريحًا في شمال سوريا

شنّتها روسيا والنظام على مصافي النفط بحلب

قتل أربعة أشخاص على الأقل، وجرح أكثر من عشرين آخرين، في إطلاق صواريخ على مصافّ للنفط في شمال سوريا؛ بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (السبت).

وبيّن المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرًّا له، أن صواريخ أطلقتها سفن حربية روسية وقوات متحالفة مع النظام السوري، أصابت مصافي للنفط في محافظة حلب ليل الجمعة السبت، مسببة حريقًا كبيرًا في المنطقة التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وأضاف أن أربعة أشخاص قُتلوا وأصيب 24 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة بالقرب من بلدة جرابلس.