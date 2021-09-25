"فلكية جدة": القمر يقترن بالثريا.. الليلة

﻿ الأول بينهما في فصل الخريف هذا العام

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة؛ بأنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل منتصف الليل، اليوم السبت 25 سبتمبر 2021، ولبقية الليل، القمر الأحدب المتناقص قرب عنقود نجوم الثريا على قبة السماء، وهو أول اقتران بينهما في فصل الخريف هذا العام.

وقال "أبوزاهرة": القمر الأحدب والثريا سيزينان الأفق الشرقي، حيث سيكون العنقود إلى أعلى يسار القمر، بالنسبة للراصد، ولكن الثريا لن تكون مشاهدة بسهولة بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في السماء، إضافة إلى وجود القمر، لكن يمكن رؤية الثريا بسهولة عبر المنظار أو عند التقاط الصور.

وأضاف: عنقود الثريا الذي يعرف أيضا بتسمية الشقيقات السبع بسبب ألمع سبعة نجوم يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر، وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، فإن عنقود الثريا يزين ليالي فصل الشتاء.

وأردف: من ناحية أخرى؛ سوف يرصد أسفل القمر بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق نجم الدبران الأحمر ولن يواجه الراصد مشكلة في رؤية هذا النجم الدبران، وسيكون الجزء المضيء للقمر يشير إلى اتجاه الدبران، علما بأن الجانب المضيء للقمر الأحدب المتناقص دائما يشير إلى اتجاه حركته نحو الشرق أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج.

وتابع: نجوم عنقود الثريا مرتبطة ببعضها بوساطة تبادل الجاذبية بينها وتندفع سوياً عبر الفضاء، وعديد من نجوم الثريا يسطع مئات المرات أكثر من الشمس، وبحسب القياسات الحديثة فإن الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ نحو 100 مليون سنه مضت مقارنة بـ 4 مليارات سنة ونصف لعمر الشمس.

وقال "أبوزاهرة": على الرغم من أن القمر والدبران والثريا تتحرك نحو الغرب عبر السماء فإن ذلك نتيجة لدوران الأرض حول محورها، لكن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق، ويمكن ملاحظة ذلك بتحديد مكان القمر بالنسبة للدبران هذه الليلة ورصد موقعه يوم غد الأحد، سيلاحظ أن القمر أصبح أقرب للدبران مقارنة بهذه الليلة.

وأضاف: عنقود الثريا لن يكون واضحا للعين المجردة من داخل المدن بالشكل الذي في الصورة، ولكن تم إبرازه هنا لتوضيح موقعه بالنسبة للقمر فقط.