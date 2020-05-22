"الصحة" : تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 67719

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة الموافق 22/ 5/ 2020م، عن تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الخميس، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 67719 إصابة، منهم 38% من السعوديين و62% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 302 حالة، يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2962 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 39003 حالات.

وتابع المتحدث: بلغ عدد الوفيات الجدد 13 حالة، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 364 متوفىً.