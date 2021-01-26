"مدير تعليم تبوك" يثمّن مبادرات المدارس الأهلية بتخفيض الرسوم الدراسية

وجّه بتكريم ملاكها ومالكاتها على مبادرتهم التي ترسخ للواجب الوطني

أشاد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، بالمبادرات التي قدمتها بعض المدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال بالمنطقة، بتخفيض الرسوم الدراسية للطلاب والطالبات مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

ووجّه "العمري" بتكريم ملاك ومالكات المدارس المبادرة، وتقديم الشكر لهم، وحث بقية المدارس الأهلية على مبادرات مماثلة دعمًا للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير في هذا الشأن، قدّمه مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم تبوك خالد العمري؛ فيما وجّه مدير التعليم بتسهيل الإجراءات أمام الراغبين في الاستثمار بقطاع التعليم الأهلي بالمنطقة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة ترسّخ الواجب الوطني الذي قدّمه عدد من ملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية نحو وطنهم؛ منوهًا بتوجيهات وحرص وزارة التعليم في هذا الصدد لخدمة الطلاب والطالبات الملتحقين بالمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية وأولياء أمورهم.

ولفت "العمري" إلى متابعة واهتمام أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، وعنايته بالعمل التعليمي في المنطقة، في ظل دعم ورعاية القيادة الحكيمة.