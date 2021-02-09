ضرب العين بخماسية.. الهلال يصالح جماهيره ويعود لسكة الانتصارات

بـ"سوبر هاتريك" قوميز وهدف الدوسري

نجح الهلال في استعادة نغمة الانتصارات من جديد، بعد تغلبه على مضيفه العين بخمسة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بالباحة في لقاء مؤجل من الجولة 16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 33 نقطة بالمركز الثاني بينما تجمد رصيد العين عند 13 نقطة في المركز الـ16 والأخير.

شوط المباراة الأول بدأ بسيطرة هلالية واضحة على مجريات المباراة ترجمها سريعاً بهدف أول بعد مرور 9 دقائق فقط من انطلاقة المباراة عبر هدافه الفرنسي بافتيمني قوميز من علامة الجزاء احتسبها الحكم عبدالله الحربي نتيجة ملامسة الكرة ليد المدافع باستوس .

مع مرور الوقت أظهر الهلال تفوقاً كبيراً على منافسه وبدت الفوارق الفنية جلية بين لاعبي الفريقين حيث سيطر على مجريات المباراة وسنحت له بعض الفرص للتسجيل أبرزها رأسية قوميز التي علت العارضة قليلاً ومن ثم انفراد كاريلو التي أنقذها الحارس لتعود الكرة إلى قوميز الذي أرسل بدوره تسديدة القوية تصدى لها الحارس أمين بخاري مجدداً لتردد الكرة إلى سالم الدوسري لكنه تعرض لعرقلة احتسب على إثرها الحكم ركلة جزاء ثانية تكفل قوميز في إيداعها بالشباك عند الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلآً من الضائع.

في الشوط الثاني عاد لاعبو الهلال والحماس بادٍ على أدائهم سرعان ما ترجم هذا الأمر بعد دقائق من المحاولات والضغط وذلك عندما احتسب الحكم ركلة جزاء في مصلحته إثر إعاقة مدالله العليان داخل المنطقة، أسند أمر تنفيذها إلى قوميز الذي ترجمها في الشباك .

وأبى الهداف الفرنسي إلا أن يسجل أول سوبر هاتريك (الأول له هذ ا الموسم) حينما عزز تقدم فريقه بالهدف الرابع مستغلاً عرضية مثالية من البديل أمير كردي ليضعها بكل ثقة داخل شباك أمين بخاري عند الدقيقة 78 (هداف الدوري بـ 12 هدفًا) قبل أن يترك مكانه إلى الوافد الجديد للأزرق عبدالله الحمدان .

واختتم مهرجان الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 94 عن طريق سالم الدوسري بعد أن تابع كرة مرتدة من الحارس ليودعها بكل ثقة داخل الشباك.