سفارة المملكة ببيروت تدعو السعوديين إلى الابتعاد عن أماكن التظاهرات

طلبت من جميع المواطنين المقيمين والزائرين التواصل معها في الطوارئ

دعت سفارة المملكة في بيروت، المواطنين السعوديين؛ سواء المقيمين أو الزائرين في لبنان، إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات.

جاء ذلك نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصاً على سلامة المواطنين السعوديين.

وطلبت سفارة المملكة من جميع المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين في حال الطوارئ، التواصل مع السفارة على الأرقام التالية:

هواتف السفارة في بيروت: 009611762722، 009611762711

أرقام شؤون السعوديين: 0096176026555، 0096178803388

الهاتف الموحد لشؤون السعوديين بالخارج: 00966920033334