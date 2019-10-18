سفارة المملكة ببيروت تدعو السعوديين إلى الابتعاد عن أماكن التظاهرات

دعت سفارة المملكة في بيروت، المواطنين السعوديين؛ سواء المقيمين أو الزائرين في لبنان، إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات.
جاء ذلك نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصاً على سلامة المواطنين السعوديين.
وطلبت سفارة المملكة من جميع المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين في حال الطوارئ، التواصل مع السفارة على الأرقام التالية:
هواتف السفارة في بيروت: 009611762722، 009611762711
أرقام شؤون السعوديين: 0096176026555، 0096178803388
الهاتف الموحد لشؤون السعوديين بالخارج: 00966920033334حرائق لبنان لبنان بيروت السفارة السعودية في بيروت
طلبت من جميع المواطنين المقيمين والزائرين التواصل معها في الطوارئ
دعت سفارة المملكة في بيروت، المواطنين السعوديين؛ سواء المقيمين أو الزائرين في لبنان، إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات.
جاء ذلك نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصاً على سلامة المواطنين السعوديين.
وطلبت سفارة المملكة من جميع المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين في حال الطوارئ، التواصل مع السفارة على الأرقام التالية:
هواتف السفارة في بيروت: 009611762722، 009611762711
أرقام شؤون السعوديين: 0096176026555، 0096178803388
الهاتف الموحد لشؤون السعوديين بالخارج: 00966920033334