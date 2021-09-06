"مسلي آل معمر": لا وجود لأي خلاف مع "حمدالله"

نفى مسلي آل معمر رئيس نادي النصر وجود أي خلافات مع مهاجم الفريق، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وقال آل معمر في تصريحات فضائية: "لا وجود لأي خلافات مع المغربي عبدالرزاق حمدالله .. المدرب أخبرني أنه من أكثر اللاعبين احترافية داخل الملعب".

وعن مطالبات النصراويين بتغيير المدرب قال: "الأمور في النادي تخصع لتقييم على أعلى مستوى ومطالبات الجماهير طبيعية لنادٍ كبير عند حدوث أي عثرة".

وعن الدوري الموسم الحالي قال: "أتوقع منافسة مثيرة، وأن البطل لن يحسم المسابقة إلا في نهاية المسابقة أو قبل جولة واحدة من النهاية" .