قطر.. تسجيل 244 حالة إصابة جديدة بكورونا وشفاء 590

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم، تسجيل 244 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/، بواقع 151 حالة من أفراد المجتمع، و93 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 590 مصابا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 205750.

وتم تسجيل حالتي وفاة جديدة تبلغ أعمارهما 56 و74 عاما، كل منهما كانتا من أصحاب الأمراض المزمنة، وكانتا قد تلقتا الرعاية الطبية اللازمة.