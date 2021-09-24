احتفالاً باليوم الوطني.. ألعاب نارية تزين السماء وعروض عسكرية وبرامج متنوعة

تنظمها أمانات المناطق في المدن والمحافظات

شهدت مناطق المملكة احتفالات متنوعة باليوم الوطني الـ91، نظمتها أمانات المناطق في المدن والمحافظات.

ففي جدة شهدت الفعاليات التي أطلقتها أمانة محافظة جدة بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة حضورًا وتفاعلًا مع المسابقات والعروض الرياضية والفنون الشعبية والتشكيلية في أجواء من الفرح والسرور؛ حيث هيأت الأمانة المرافق العامة للاحتفاء بيوم الوطن.

وتضمّنت الفعاليات بمركز الملك عبد العزيز الثقافي ومسرح الأمانة، العديد من عروض الفنون الشعبية والمسابقات الترفيهية للأطفال، فيما شهد ميدان السارية جدارية الفن التشكيلي، وهي عبارة عن تصميم لوحة وطنية وفقًا لهوية اليوم الوطني، وذلك من خلال فنانين تشكيليين.

ومن ضمن البرامج التي أعدّتها الأمانة مباراة استعراضية بمعلب الفاير بول على شارع الأمير سلطان بمشاركة مجموعة من نجوم الفن والرياضة، بالإضافة إلى فعالية الدراجات الهوائية بمشاركة 50 دراجًا ودراجة من فريق الشجاعة للدراجات، التي انطلقت من "شارع الأمانة – الكورنيش الأوسط – شارع فلسطين – شارع الأندلس – العودة إلى شارع الأمانة".

كما تضمّنت الفعاليات إطلاق مبادرتين للتشجير وزيادة المسطحات الخضراء، وذلك في ممشى اليمامة - حديقة النخيل – شارع الأمير نايف – ممشى الأمير فيصل بن فهد، والتي نفذت بالتعاون مع جمعية البر وشركة لش التجارية.

المدينة المنورة

أضاءت الألعاب النارية مساء أمس سماء المدينة المنورة ضمن فعاليات الهيئة العامة للترفيه؛ للاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار".

وشهدت الفعالية التي انطلقت من حديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة حضورًا كثيفًا من أهالي وزوار المنطقة، إلى جانب التفاعل الكبير من قبل المواطنين الذين حضروا هذه الفعاليات، تعبيرًا عن الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة.

جازان

احتفت منطقة جازان مساء أمس، باليوم الوطني الـ٩١ للمملكة، بإطلاق الألعاب النارية؛ ابتهاجًا واحتفالًا بيوم الوطن، وذلك بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان.

ورسمت الألعاب النارية منذ بدء فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لوحة جمالية استوقفت أهالي وزوار المنطقة، إلى جانب تفاعل كبير من قبل المواطنين الذين حضروا هذه الفعاليات وحرص الكثير منهم على توثيق لحظات انطلاق تلك العروض عبر أجهزتهم الذكية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة؛ تعبيرًا عن الفرح والحب والسعادة بهذا اليوم وهذه المناسبة الغالية.

وشاركت جمعية عيون جدة بالتعاون مع الأمانة في 6 فعاليات متنوعة؛ شملت "معرض صور جداوية – بطولة عيون جدة للألعاب المتعددة – تلوين شعار اليوم الوطني – جدارية اليوم الوطني 91، مسابقة اليوم الوطني 91 الإلكترونية - أهازيج الرقصات الشعبية".

وزيّنت الأمانة معظم الطرق والشوارع والميادين بالأعلام، إلى جانب عروض الإضاءة، وأعمال الـ3D Mapping، إضافة لتفعيل الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق والشوارع الرئيسة بمناسبة اليوم الوطني 91.

كما حرصت أمانة جدة على مشاركة منسوبيها الفرحة؛ حيث خصصت ثلاث فعاليات لمنسوبيها احتفاءً بيوم الوطني، وذلك من خلال توفير لوحة للتوقيع بعبارة حب الوطن، بجانب توزيع الهدايا التذكارية وإضاءة بهو الأمانة باللون الأخضر وشعار اليوم الوطني.

حفر الباطن

احتفى أهالي محافظة حفر الباطن مساء أمس، باليوم الوطني الـ91 للمملكة، وتزيّنت شوارع وطرقات المحافظة بأعلام المملكة وصور القيادة الرشيدة - حفظها الله - وأضاءت الشاشات الإلكترونية بهوية اليوم الوطني "هي لنا دار".

وتنوّعت الفعاليات وتفاعل معها المواطنون بالمحافظة؛ حيث بدأ الحفل الرسمي الذي أقيم تحت عنوان "هي لنا دار" بمنتزه الملك عبدالله، بعزف النشيد الوطني، وأوبريت "هي لنا دار"، كما أضاءت الألعاب النارية سماء المحافظة، وأبهرت الجميع بأشكالها وألوانها، إضافة إلى جولة راكبي الخيل ودراجي حفر الباطن.

وضمت الاحتفالات الوطنية العديد من الفعاليات كالرسم والتصوير الفوتوغرافي والعزف الموسيقي المنفرد الذي شهد مشاركات متميزة من شباب المحافظة، وأركانًا ترفيهية للأطفال ومنطقة للمأكولات، إضافة إلى "عربة هدايا اليوم الوطني"، والتي تم خلالها توزيع الهدايا على المواطنين.

جامعة الملك فيصل

تعدّ جامعة الملك فيصل من أعرق الجامعات السعودية في المنطقة الشرقية؛ حيث رعت القيادة المباركة لهذه البلاد مسيرتها خلال عقود مزهرة، فحظي طلبتها بصروح مدينة تعليمية وبحثية متكاملة، وتوالى عطاؤها لتخرج أجيالًا من أبنائها وبناتها الأوفياء بعد أن أسهمت في تكوينهم وتأهيلهم معرفيًّا ومهنيًّا في ظل إيمان القيادة الرشيدة -أعزها الله- بأنهم ثروة الوطن الحقيقية، وجوهر منجزاته، ومحور نجاحاته.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي في تصريح بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، أن الجامعة تمكنت من المساهمة في تحقيق عدد من الأهداف الوطنية، وأهمها: المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية للمملكة، وانعكس أثر هذا التحول بترشيح الجامعة لتكون ضمن أفضل ٨ جامعات آسيوية ضمن فئة الاستراتيجية الدولية في THE Asia Awards، وكذلك ضمن أفضل ٨ جامعات آسيوية ضمن فئة بيئة العمل في THE Asia Awards، وضمن القائمة النهائية في فئة المؤسسات المستدامة في Green Gown Awards، وتمكّنت من التوسع في المشاركة في التصنيفات العالمية وتحقيق مراكز متقدمة محليًّا، وتصنيفها ضمن أفضل ٢٠٠ جامعة على مستوى العالم في "تصنيف التأثير التابع لمؤسسة التايمز للتعليم العالي" عن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة"، وأطلقت الجامعة برنامجها التنفيذي للأمن الغذائي والاستدامة البيئية لقياس أثر هوية الجامعة المؤسسية، وكذلك برنامج تعزيز صحة منسوبي الجامعة.

وأكد الدكتور العوهلي أن الجامعة ماضية للعمل في شرفِ خدمةِ الوطن، ورفع اسمه ورايته في كل محافل الشرف، داعيًا الله تعالى أن يديم أمن الوطن ورخاءه في ظل قيادته الرشيدة.

الجبيل الصناعية

استمرّت فعاليات الهيئة الملكية بالجبيل لليوم الثاني على التوالي احتفاء باليوم الوطني الـ91 للمملكة، التي انطلقت مساء أمس بشاطئ الفناتير الجنوبي بمعرض للقوات البحرية الملكية السعودية.

واستعرض المعرض أحدث الآليات والمعدات العسكرية التي قدمت القوات البحرية الملكية السعودية شرحًا مفصلًا عن استخداماتها، وقد لاقت إقبالًا واسعًا من المتابعين على الشاطئ.

كما صاحب المعرض عزف الفرقة الموسيقية للقوات البحرية الملكية السعودية لمختلف الأغاني الوطنية، تخلّلها عروض عسكرية متنوعة للزوارق البحرية، صاحبها عروض تشكيلية للطيران العامودي.

يذكر أن احتفالات الهيئة الملكية بالجبيل باليوم الوطني الـ91 للمملكة بشاطئ الفناتير الجنوبي تستمر على مدى يومين تقدم من خلالها فعاليات متنوعة.