"الندوة العالمية" توزع سلالاً غذائية على 500 أسرة في بنجلاديش

انطلاقًا من جهود المملكة الإنسانية لمساعدة المجتمعات المحتاجة

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في بنجلاديش بتوزيع 500 سلة غذائية على 500 أسرة من الفقراء والمحتاجين في محافظة جسور.

وتأتي هذه الإغاثات انطلاقًا من جهود المملكة الإنسانية التي شملت العديد من البلدان والمجتمعات المحتاجة والفقيرة، حيث تواصل الندوة العالمية جهودها وبرامجها التنموية الهادفة التي تخدم المجتمعات والأوطان.