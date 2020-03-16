#مؤسسة_النقد تخفض معدل أسعار الفائدة من 1.25 % إلى 0.50 %

قالت: حفاظاً على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس من 1.75% إلى 1.00% ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 75 نقطة أساس من 1.25% إلى 0.50%.

ويأتي هذا القرار حفاظاً على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة.