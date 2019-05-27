وصول ممثل جمهورية ألبانيا إلى جدة لحضور القمة الإسلامية الـ14

وصل إلى جدة اليوم سفير ألبانيا لدى المملكة سامي شيبة، ممثل جمهورية ألبانيا لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة .

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي مندوب من المراسم الملكية.