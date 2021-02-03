بـ477 حالة جديدة.. وفيات "كورونا" في إيطاليا تلامس 90 ألفًا

تسجيل 13.189 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية اليوم الأربعاء تسجيل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، فيما تلامس حصيلة وفيات الفيروس عتبة الـ90 ألفًا.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 13.189 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 9660 إصابة أمس.

وأضافت بأن حصيلة ضحايا العدوى ارتفعت بواقع 477 حالة، مقابل 499 وفاة أمس.

وبيّنت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بـ"كورونا" ارتفع في إيطاليا إلى مليونَين و583790 إصابة، منها 89.820 حالة وفاة.