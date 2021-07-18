كورونا في باكستان.. 2607 إصابات جديدة و21 وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 2607 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 989275 إصابة؛ منها 47331 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22781 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 919163 حالة.