شاهد من سبت العلاية.. أمير عسير يواصل زياراته لفرص "نشامى الحي"

وقف على فرصة "شامخات":

زار سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال القرية التراثية بسبت العلاية ،اليوم، ضمن مبادرة نشامى الحي.

ووقف على فرصة "شامخات" التي نفذها نشامى الحي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببلقرن، في قرية سبت العلاية التراثية، وبالتعاون مع أهالي مدينة سبت العلاية.

حضر الزيارة محافظ بلقرن عبدالرحمن آل حامد ورئيس بلدية بلقرن أحمد البارقي.