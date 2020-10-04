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منذ بدء العمل ومن خلال 14 عيادة موزعة على عدة مرافق

44107 مستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في الطائف

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قدمت عيادات "تطمن" في الطائف خِدْماتها لـ 44107 مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن .

وتُقدم عيادة "تطمن" خِدْماتها من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة؛ قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال.. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.