نيويورك.. "الشهري" يخطف المركز الأول بمسابقة اختبار الاختراق

بين أفضل 8 جامعات على مستوى الأمن السيبراني.. إنجاز جديد

في الوقت الذي تتسابق فيه الدول على تطوير أسلحتها الإلكترونية وتطوير أساليب الدفاع والهجوم، تحقق المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً في كل المجالات، وخصوصاً المجال الإلكتروني الأمني، وذلك بعد تدشين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، حيث رفع وعزز نمو مجال الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية.

وفي الضفة الأخرى من العالم تبتعث المملكة العربية السعودية العديد من الطلاب لدراسة علوم أمن المعلومات لتحقيق رؤية 2030 وتطوير أساليب الدفاع والهجوم الإلكترونية، ومن بينهم الطالب محمد علي الشهري، المبتعث في أمن المعلومات في جامعة روتشستر في ولاية نيويورك الذي حقق إنجازاً يحسب للوطن بكل فخر هو وفريقه بحصوله على المركز الأول في التصفيات للبطولة النهائية في جامعة RIT في مسابقة بين أفضل 8 جامعات على مستوى جامعات الأمن السيبراني وانتقاله النهائي المقام بمدينة روتشستر بنهاية نوفمبر الحالي.

وسيبتيسي هي مسابقة اختبار الاختراق الجماعي وتحت إشراف ورعاية كل من:

IBM, Uber, NCC Group, Google Cloud, EATON, FireEye, Indeed, Crowe

والتي شارك فيها أكثر من 60 جامعة أمريكية وعالمية.

يذكر أن محمد علي الشهري قد شارك في عدة مسابقات هو وفريقه الذي يعد أحد أفضل فرق الهجوم السيبراني، والذي شارك في مسابقات عديدة.

يذكر أن مفهوم الحرب الإلكترونية (Cyber warfare) يستخدم جملة من الممارسات والإجراءات التي تسعى لإلحاق الخلل والعطل بالأنظمة والوسائل الإلكترونية الخاصة بالعدو، بالإضافة إلى تحقيق الحماية للذات من الاستطلاع الإلكتروني المعادي ومقاومته، وتحقيق الاستقرار للنظم الإلكترونية الصديقة.