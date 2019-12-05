"بر الشرقية" تطلق حملة لتوزيع السخانات والدفايات على المحتاجين

ضمن برنامج الشتاء الدافئ "وقاء" لتوفير الاحتياجات الضرورية للمتعففين

تنطلق مساء اليوم الخميس بمدينة الدمام حملة تعريفية لبرنامج الشتاء الدافئ "وقاء" التي تطلقها جمعية البر بالمنطقة الشرقية بأحد المجمعات التجارية بالدمام .

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبدالعزيز العفيصان إن الجمعية توزع أجهزة الدفايات والسخانات ضمن المساعدات التي تقدمها للأسر المستفيدة من الجمعية لوقايتهم من برد الشتاء ضمن حملتها "وقاء" التي تنفذها الجمعية وفروعها بالمنطقة الشرقية لوقاية الأسر المتعففة برد الشتاء من خلال توفير الاحتياجات الضرورية لهذه الأسر خلال فصل الشتاء.

وأوضح العفيصان أن المساعدات المقدمة لم تقتصر على الدفايات والسخانات فقط بل شملت بطانيات وأجهزة منزلية أخرى لتلبية الاحتياجات المنزلية لغير القادرين من الأسر بعد التأكد من حاجتهم لها وعدم قدرتهم على توفيرها ماديًا عبر فريق بحث متخصص في بحث حالات الأسر للتأكد من استحقاقها .

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي فيصل بن مقبل المسند إن حملة الشتاء الدافئ اتخذت "وقاء" كشعار لها تعبيرًا عن حرص الجمعية على وقاية هذه الأسر من برد الشتاء من خلال توفير الاحتياجات المادية من أجهزة منزلية وبطانيات وكسوة.

ولفت المسند إلى أن حملة الشتاء الدافئ "وقاء" انطلقت عبر حسابات الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي لإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع لدعم الحملة والمشاركة في أجر دعم هذه الأسر المتعففة بتوفير احتياجات فصل الشتاء لهم.

وأشار إلى أن الحملة التعريفية لبرنامج الشتاء الدافئ "وقاء" التي تنطلق بأحد المجمعات التجارية اليوم الخميس تهدف لتعريف أفراد المجتمع بالحملة ودعمهم لها، كما ستعتد الحملة للانتشار في المؤسسات المختلفة والمدارس وشوارع وميادين المنطقة الشرقية من خلال اللوحات الإعلانية وتنفيذ الزيارات الميدانية والنشر بوسائل الإعلام للتعريف بأهداف الحملة وضرورة دعم الأسر المحتاجة ومساندة المجتمع لهم لنقيهم من برد الشتاء، مؤكدًا أن جمعية البر بالمنطقة الشرقية وفروعها ستتعاون جميعًا في تنفيذ الحملة لخدمة الأسر وإيصال كسوة الشتاء لمن يستحق منهم.