"الأحيمر" يهوي بحرارة "الرياض" لـ5 درجات مئوية نهاية هذا الأسبوع

"الأرصاد" قالت إن الانخفاض يبدأ الأربعاء ويشمل القصيم وشمال الشرقية

سجَّلت درجات الحرارة هذا الأسبوع على الرياض انخفاضًا ملموسًا متأثرة بموسم برد "الأحيمر"، والأمطار التي لا تزال تتساقط. وتوقعت هيئة الأرصاد خلال هذا الأسبوع تراجعًا في درجات الحرارة، تصل يومَي الخميس والجمعة في الصغرى لـ5 درجات مئوية قبل أن تعود للارتفاع الأحد.

وتفصيلاً، قالت الأرصاد إنه بدءًا من اليوم الأربعاء يبدأ الانخفاض على منطقة الرياض والقصيم وشمال المنطقة الشرقية.

وأوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن السعودية على موعد مع أجواء باردة خلال هذا الأسبوع، داعيًا إلى تدفئة الأطفال وكبار السن من برودة الطقس.

ولفت "الزعاق" إلى أن هذا الأسبوع نعيش فيه موسم برد الأحيمر، وهو برد مضرٌّ بالأطفال وكبار السن.