"أردوغان" يعرِّض آلاف الأتراك للإصابة بـ"كورونا" في سبيل المكاسب الحزبية

المعارضة وجَّهت إليه انتقادات لاذعة.. واعتبرت تصرفه استخفافًا

شنَّت المعارضة التركية انتقادًا لاذعًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء؛ لعقده مؤتمر حزبه "العدالة والتنمية" داخل مجمع رياضي مزدحم وسط موجة جديدة من حالات "كوفيد – 19".

واعتبر مراد أمير، وهو طبيب ونائب من حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، أن "تجمعات مؤتمر الحزب مخزية". وقال على "تويتر": "إن الفعالية أظهرت استخفافًا بالعاملين في المجال الصحي الذين يعملون ليل نهار في المعركة ضد الوباء"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وتحدّث "أردوغان" لمدة ساعتين تقريبًا في الفعالية، مقدمًا رؤيته عن موعد احتفال البلاد بالذكرى المئوية لإعلان الجمهورية التركية في عام 2023، ومن المقرر أيضًا إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد.

وذكر أنه اختصر التصريحات حتى لا يعرّض المشاركين في المؤتمر للفيروس.

وملأ الآلاف من أنصار الحزب الحاكم مدرجات المجمع الرياضي الذي يتسع لنحو 10.400 شخص في أنقرة على الرغم من قواعد التباعد الاجتماعي التي تفرضها الحكومة التركية.

ونُشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر حافلات محمَّلة بأنصار الحزب الحاكم في طريقهم إلى العاصمة لحضور المؤتمر، وكثير منهم دون كمامات، بالرغم من أنها إلزامية في الأماكن العامة بتركيا.