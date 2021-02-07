لبنان تسجل 2496 إصابة جديدة و 67 حالة وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 317836 والوفيات 3562 شخصًا

سجّلت لبنان 2496 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 317836 إصابةً.



وذكرت الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 201137، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3562 حالة بعد تسجيل 67 حالة وفاة.