بالفيديو.. تطبيق ألماني يتيح لمستخدميه "الحج افتراضياً"

في زمن كورونا

طوّرت شركة "بيجي تك Bigitec" ومقرها ألمانيا برنامجاً تفاعلياً يتيح لمستخدميه الذهاب في رحلة افتراضية للحج.

وحسب تقرير مصوّر بثّه موقع "يورو نيوز" الإخباري، البرنامج أطلق عليه اسم "مسلم 3 دي -Muslim 3D"، ويستخدم تقنيات ألعاب الفيديو، لكنه يهدف إلى اصطحاب المستخدم بجولة عبر نمط الحياة الإسلامية والتاريخ ومشاعر الحج.

ويقول بلال شبيب؛ المدير الإداري لشركة "بيجي تك": "يتيح التطبيق للمستخدمين الذهاب في رحلة حج افتراضية تحاكي مراحل الحج الحقيقي".

وحسب التقرير: اكتسبت تطبيقات مثل "Muslim 3D" شعبية بسبب فيروس كورونا، وإذا كنت لا تستطيع السفر إلى هناك بإمكانك تشغيل جهازك، وزيارة المكان افتراضياً.

جدير بالذكر أن السلطات السعودية قررت أن تقام مناسك الحج هذا العام 2020، بأعداد محدودة للغاية من المواطنين والوافدين المقيمين بالمملكة، وذلك وقاية من وباء فيروس كورونا.