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ليرتفع إجمالي الوفيات في المستشفيات إلى 5655

بريطانيا: وفاة 758 شخصا بكورونا في الساعات الـ24 الأخيرة

أعلنت هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا وفاة 758 شخصاً في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ بسبب فيروس كورونا في إنجلترا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة في المستشفيات في إنجلترا إلى 5655، ارتفاعاً من 4897 في نفس الوقت يوم الاثنين.