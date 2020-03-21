"كورونا" يحصد أرواح 793 إيطاليًّا في يوم واحد

6557 إصابة جديدة بالوباء

سجَّلت إيطاليا اليوم (السبت) عددًا قياسيًّا جديدًا من الوفيات بفيروس كورونا في 24 ساعة، بلغ 793؛ وهو ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 4825 وفاة في شهر واحد، وفق أرقام الدفاع المدني.

وأحصت السلطات الإيطالية 6557 إصابة جديدة بالوباء في عدد قياسي آخر، يثير القلق، وفقًا لـ"فرانس 24".

وسُجِّل العدد الأكبر من الوفيات (546) في منطقة لومبارديا (شمال)، إضافة إلى نحو نصف المصابين الجدد.

وطلبت السلطات المحلية من رئيس الوزراء جوزيبيكونتي إقرار تدابير قسرية بشكل أوسع، وفرض قيود جديدة، تكون أشد من منع التجمعات، وأكثر صرامة من تلك المفروضة على التنقلات منذ 10 مارس (آذار).