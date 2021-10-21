شرطة جازان تحبط تهريب 650 كجم من القات

تسليم المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات الأمنية تمكنت من إحباط تهريب 650 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر مخبأة في شاحنة يقودها مقيم من الجنسية الفلبينية، والقبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية مختبئين داخلها.

وقال "حكمي": تم تسليم المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة.