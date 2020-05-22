"الأمن العام" يعلن بدء الحظر الكلي غداً السبت حتى الأربعاء المقبل

في جميع مناطق المملكة ومدنها

أفاد "الأمن العام"، المواطنين والمقيمين بالمملكة، بأنه بداية من يوم غد السبت 30 رمضان 1441هـ، سيبدأ رجال الأمن في تطبيق منع التجوّل الكلي طوال اليوم في جميع مناطق المملكة ومدنها، ويستمر ذلك حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441هـ.

جاء ذلك التوضيح من خلال رسائل نصية sms وجّهها الأمن العام عبر شركات الاتصالات بالمملكة.

الأمن العام منع التجول

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22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441 01:51 PM

في جميع مناطق المملكة ومدنها

"الأمن العام" يعلن بدء الحظر الكلي غداً السبت حتى الأربعاء المقبل

عبدالله العنزي

الرياض

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أفاد "الأمن العام"، المواطنين والمقيمين بالمملكة، بأنه بداية من يوم غد السبت 30 رمضان 1441هـ، سيبدأ رجال الأمن في تطبيق منع التجوّل الكلي طوال اليوم في جميع مناطق المملكة ومدنها، ويستمر ذلك حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441هـ.

جاء ذلك التوضيح من خلال رسائل نصية sms وجّهها الأمن العام عبر شركات الاتصالات بالمملكة.

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