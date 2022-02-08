"بايدن": عازمون مع الحلفاء على ردع تهديدات روسيا ضد أوكرانيا

"كيربي" أكد أن الولايات المتحدة تنشر 80 ألف جندي بعموم أوروبا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الاثنين، إن واشنطن عازمة مع الحلفاء على ردع تهديدات روسيا، معتبرًا أن الحوار سيكون سبيلاً لخفض التصعيد في أوكرانيا، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، أوضح بايدن، خلال مؤتمر صحفي أنه تحدث مع المستشار الألماني أولاف شولتس عن طرق ردع تهديدات روسيا في شرق أوروبا.

ومن جهة أخرى أكد أولاف شولتس أن العقوبات ستكون حاضرة إذا غزت روسيا أوكرانيا، وأن الحشود الروسية على حدود أوكرانيا تتسبب بوضع خطير.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي، إن الجانب الروسي زود قواته بالأسلحة والدعم اللوجستي للبقاء طويلاً على الحدود الأوكرانية.

وأردف كيربي أن روسيا نشرت ما يقرب من 140 ألف جندي على الحدود الأوكرانية وقد يتزايد العدد، كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تنشر 80 ألف جندي أمريكي في عموم أوروبا.

وتحركت الدبلوماسية بشكل مكثف أمس الاثنين في محاولة لنزع فتيل الأزمة المتعلقة بأوكرانيا، إذ يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن.

وتأتي الجهود الدبلوماسية الأوروبية وسط مخاوف متزايدة من أن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا.

وقدّرت الاستخبارات الأمريكية أن روسيا بات لديها فعليًا 70 % من القوة اللازمة لتنفيذ غزو واسع النطاق لأوكرانيا ويمكن أن تكون لديها القدرة الكافية، أي 150 ألف جندي، لتنفيذ هجوم خلال أسبوعين.

ولطالما حاولت كييف التخفيف من المخاوف بإمكان حصول هجوم وشيك، وذلك في إطار سعيها إلى تجنب إلحاق أذى إضافي باقتصادها المتداعي.

