المفوضية الأوروبية تدعو إلى الحد من حركة كبار السن لوقايتهم من "كورونا"

"فون دير لاين" أعربت عن أملها التوصل إلى لقاح بنهاية العام

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى الحد قدر الإمكان من تواصل كبار السن مع غيرهم، والحد من اختلاطهم مع محيطهم حتى نهاية العام على الأقل؛ للوقاية من إصابتهم بفيروس كورونا.

وفي تصريح لجريدة بيلد الألمانية، نُشر اليوم (الأحد)، قالت "فون دير لاين: "في ظل عدم وجود لقاح، يجب الحد قدر الإمكان من تواصل كبار السنّ مع غيرهم"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأشارت إلى أن الأطفال والشباب يستمتعون بحرية حركة أكثر من المسنين ومَن يُعانون سوابق مرضيّة.

وأعربت المسؤولة الأوروبية عن أملها في أن يُطوّر مختبر طبي أوروبي لقاحًا بحلول نهاية العام.