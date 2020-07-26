السعودية تعزّز مكانتها بسوق النفط وتتصدّر الموردين للصين

محللة: "بكين" زادت وارداته من البرازيل والنرويج وأنجولا أيضاً

ارتفعت واردات النفط الصينية من السعودية 15 بالمئة في يونيو عنها قبل عام، بعدما طلبت شركات التكرير كميات قياسية من الوقود في مارس وأبريل حين تهاوت أسعار النفط، مما يعزز مكانة المملكة في صدارة موردي الخام للصين.

ووفقا لـ "رويترز"، أوضحت بيانات إدارة الجمارك الصينية، اليوم الأحد، أن الواردات من السعودية زادت إلى 8.88 مليون طن في يونيو، بما يعادل 2.16 مليون برميل يومياً؛ حيث تضاهي تلك الواردات أحجام مايو، لكنها تزيد كثيراً على الشهر ذاته من العام الماضي.

وبلغت الشحنات من روسيا 7.98 مليون طن الشهر الماضي أو 1.95 مليون برميل يومياً، مرتفعة حوالي سبعة بالمئة من 1.82 مليون برميل يومياً في مايو و1.73 مليون برميل يوميا في يونيو 2019.

وبحسب بيانات الجمارك، اشترت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، 53.18 مليون طن الشهر الماضي وهو رقم قيسي، وقالت "إيما لي" المحللة في رفينيتيف، إن الصين زادت الواردات من البرازيل والنرويج وأنجولا أيضاً.