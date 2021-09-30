"الوطني للأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على الطائف.. و"المدني" يدعو للحذر

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية تستمر إلى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 7 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 08:58 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية تستمر إلى 7 مساءً

"الوطني للأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على الطائف.. و"المدني" يدعو للحذر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الطائف

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 7 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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