وصول "1.423.230" حاجًّا إلى المملكة

عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس؛ "1.423.230" حاجًّا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ "1.323.405" حجاج، فيما قدم عن طريق البحر "16.847" حاجًّا.

وتمثل هذه الأعداد زيادة بـ"121.045" حاجًّا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة "9%".