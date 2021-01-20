"ترامب" من قاعدة أندروز الجوية: سأعود لرئاسة الولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى

تحدث الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، من قاعدة أندروز الجوية في ولاية ميريلاند بعد مغادرته البيت الأبيض، وتمنى "حظاً طيباً ونجاحاً باهراً" للإدارة الجديدة.
وقال "ترامب" في كلمته إن "غيابه لن يكون طويلاً"، وأكد "سأعود لرئاسة أمريكا بطريقة أو بأخرى".
وكان الرئيس الأمريكي المنتهية غادر البيت الأبيض دون حضور مراسيم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.
أكد في كلمته أن "غيابه لن يكون طويلاً"
تحدث الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، من قاعدة أندروز الجوية في ولاية ميريلاند بعد مغادرته البيت الأبيض، وتمنى "حظاً طيباً ونجاحاً باهراً" للإدارة الجديدة.
وقال "ترامب" في كلمته إن "غيابه لن يكون طويلاً"، وأكد "سأعود لرئاسة أمريكا بطريقة أو بأخرى".
وكان الرئيس الأمريكي المنتهية غادر البيت الأبيض دون حضور مراسيم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.