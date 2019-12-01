3 أسلحة جديدة تقدمها "واتساب" لمستخدميها

ميزات عدة في تحديث "أندرويد" و"آي أو إس"

قدّمت منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب" 3 أسلحة جديدة إلى مستخدميها.

وأوضح موقع "لايف منت" التقني المتخصص، أن "واتساب" طرح ميزاته الجديدة في تحديث عبر منصتَي "أندرويد" و"آي أو إس".

وجاءت الميزات الثلاث الجديدة على النحو التالي:

- انتظار المكالمات:

طرحت "واتساب" التحديث الجديد بصورة حصرية حالياً عبر نظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون"، على أن يُطرح في نظام "أندرويد" في وقتٍ لاحق، والذي يتيح للمستخدم استقبال مكالمة عبر "واتساب" وانتظار مكالمة أخرى.

وستظهر تلك التقنية في إشعار بعد إنهاء المستخدم مكالمته بأنه تلقى "مكالمة لم يرد عليها"، كما سيظهر له وميضٌ خلال مكالمته الجارية، بأنه يتلقى حالياً اتصالاً آخر، بحيث يمكن أن يقطع اتصاله ويرد على الاتصال الجديد الوارد.

- التدمير الذاتي:

تحديث "واتساب" الجديد بات متاحاً عبر نظام تشغيل "أندرويد"، ويؤدي إلى حذف الرسالة تلقائياً، بعد فترة زمنية محدّدة، كما يحدّدها المستخدم.

كما يمنح "واتساب" المستخدم 5 خيارات للفترات الزمنية، بدءاً من ساعة واحدة حتى سنة كاملة.

- دعم الأجهزة المتعدّدة:

طرحت "واتساب" عبر نظامَي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" ميزة دعم تشغيل التطبيق على الأجهزة المتعددة.