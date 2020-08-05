ولادة ناجحة لمريضة رئة اصطناعية ومصابة بكورونا بمستشفى أحد

الجنين في وضع مستقر

سجَّلت "صحة المدينة المنورة" ولادة لسيدة على جهاز الإيكمو لمصابة بفيروس كورونا المستجد (covid19)في مستشفى أحد بالمدينة، ودعم من مجموعة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب الطبية. وقال المتحدث الإعلامي بصحة المدينة مؤيد أبو عنق إن الأم والجنين يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة، وهي سعودية الجنسية، وتبلغ من العمر ٣٠ عامًا، وأن الجنين في وضع مستقر تمامًا، وفق متطلبات الحالتين، بإشراف فريق طبي متكامل من صحة المنطقة.



