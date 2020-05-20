الاتحاد الإيطالي يعلن تمديد الموسم الرياضي حتى 20 أغسطس

أ ف ب: أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الأربعاء، أنه مدد الموسم الجاري للدوري المحلي حتى تاريخ 20 أغسطس المقبل، على أمل إنهاء جميع بطولاته الاحترافية (الدرجات الأولى والثانية والثالثة).

وقال الاتحاد في بيان: "أبدى الاتحاد الإيطالي رغبته في استئناف وإنهاء البطولات الوطنية المحلية، كحد أقصى في تاريخ 20 أغسطس في الدرجات الأولى والثانية والثالثة".

كما قرر إطلاق موسم 2020-2021 في الأول من سبتمبر، وتوقفت جميع الدوريات في إيطاليا في 9 مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووافقت الحكومة الإيطالية، الثلاثاء، على استئناف التدريبات الجماعية لأندية كرة القدم المحترفة، وقد يعاود دوري الدرجة الأولى نشاطه في منتصف يونيو.

وأشار بيان الاتحاد بأنه سيحدد قبل معاودة النشاط قوانين سيطبقها في حال تم تعليق النشاط مجدداً.