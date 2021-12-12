"التحالف" عن عمليات الساحل الغربي الثلاثة: استهدفت آليتين عسكريتين وقضت على 15 إرهابيًّا

قال: ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت لاحق اليوم أنه نفذ 3 عمليات استهداف بالساحل الغربي؛ لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وقال #التحالف: عمليات الساحل الغربي استهدفت آليتين عسكريتين، وقضت على أكثر من 15 عنصرًا إرهابيًّا.

وتابع: ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.