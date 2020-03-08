معهد الإدارة: قرار تعليق الدراسة يشمل البرامج الإعدادية والتدريبية

أعلن معهد الإدارة العامة أن قرار تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في السعودية بدءًا من يوم غد الاثنين حتى إشعار آخر يشمل البرامج الإعدادية بالمعهد، وبرامج اللغة الإنجليزية، والبرامج التدريبية والموجَّهة.

معهد الإدارة العامة تعليق الدراسة فيروس كورونا الجديد

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08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 10:27 PM

معهد الإدارة: قرار تعليق الدراسة يشمل البرامج الإعدادية والتدريبية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلن معهد الإدارة العامة أن قرار تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في السعودية بدءًا من يوم غد الاثنين حتى إشعار آخر يشمل البرامج الإعدادية بالمعهد، وبرامج اللغة الإنجليزية، والبرامج التدريبية والموجَّهة.

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معهد الإدارة العامة تعليق الدراسة فيروس كورونا الجديد

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