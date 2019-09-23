أمين مؤسسة "إخاء": مناسبة اليوم الوطني تحفزنا للعمل والإنتاج

استذكر بطولات الملك المؤسس ورجاله الأوفياء لتوحيد المملكة

رفع الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، صالح بن خليف الدهمشي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وللأسرة المالكة، والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وقال "الدهمشي": مناسبة اليوم الوطني تحفزنا كل عام للتأمل والانطلاق بعدها لبذل المزيد من العمل والإنتاج، وترسيخ اللحمة الوطنية، والانتماء لهذا الوطن المعطاء والوفاء لولاة الأمر الذين يبذلون الغالي والنفيس لنمو وازدهار وطننا الغالي وتحقيق الرفاهية والأمن والأمان لهذا الشعب.

واستذكر الجهد والبطولة التي قام بها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ورجاله الأبطال الأوفياء لتوحيد هذا الكيان، وما سار عليه من بعده أبناؤه البررة وحتى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الذي عزّز المبادئ الثابتة والراسخة للمملكة لتكون حاضنة العالم العربي وعمق العالم الإسلامي يشار إليها بالبنان من كافة دول العالم.

وأضاف: المملكة تتبوأ مقعداً في أقوى البلدان الاقتصادية في العالم، وعضوية في "مجموعة العشرين" G20، فضلاً عن الدور السياسي البارز في العالمين الإسلامي والعربي.

وتطرق "الدهمشي" إلى دور القيادة الرشيدة في تعزيز العمل الخيري في البلاد والاهتمام به، من خلال الدعم السخي من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تولي فئة الأيتام أهمية كبيرة لتقديم كافة الاحتياجات الممكنة لدعمهم وتأهيلهم وتدريبهم ليصبحوا فاعلين لخدمة دينهم ووطنهم.

وأعرب عن فخره واعتزازه بما وصل إليه العمل الخيري في ظل الحكومة الرشيدة حيث أصبح كياناً مؤسسياً منظماً، وركيزة أساسية من ركائز انطلاق المملكة إلى المستقبل وفقاً للرؤية الطموحة 2030م. التي أكدت على تلمس احتياجات المستفيدين، وتحقيق تطلعاتهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وفق خطط بناءة ورسم خارطة طريق لمستقبل واعد لهم، عبر تبني العديد من البرامج الهادفة والنوعية التي تعمل على النهوض بالعمل الخيري والإنساني بكافة مجالاته.