"حماد" يشارك في الاجتماع الثالث للجنة التسويق بالاتحاد الآسيوي

شارك عضو لجنة التسويق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبدالله حماد، اليوم الخميس، في الاجتماع الثالث للجنة.

وشهد الاجتماع اطلاع اللجنة على استراتيجيات الشركاء التجاريين للاتحاد الآسيوي من أجل تسويق مسابقات الاتحاد والترويج للعلامات التجارية للبطولات، كما ناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

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05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 07:55 PM

"حماد" يشارك في الاجتماع الثالث للجنة التسويق بالاتحاد الآسيوي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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شارك عضو لجنة التسويق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبدالله حماد، اليوم الخميس، في الاجتماع الثالث للجنة.

وشهد الاجتماع اطلاع اللجنة على استراتيجيات الشركاء التجاريين للاتحاد الآسيوي من أجل تسويق مسابقات الاتحاد والترويج للعلامات التجارية للبطولات، كما ناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

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