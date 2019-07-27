"سهلي" يستقبل رئيس "بر صامطة" لمناقشة أوضاع المحتاجين بمركز السهي

استقبل رئيس مركز السهي؛ التابع لمحافظة صامطة عبدالله أحمد سهلي؛ رئيس جمعية البر الخيرية بصامطة الشيخ عبدالله يحيى سهلي، بحضور رئيس مخفر السهي ملازم أول هشام سامي أبو ذياب.

جرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع المحتاجين في مركز السهي، والوقوف على إحدى الحالات الإنسانية ومعالجة الوضع وترميم المنزل.

من جهته، عبّر رئيس مركز السهي، عن شكره لرئيس جمعية بر صامطة، لزيارته وتلمسه احتياجات المحتاجين، وثمّن دور الجمعية البارز ومبادراتها الاجتماعية الهادفة إلى سد الاحتياجات ورفع مستوى الاكتفاء المجتمعي بالوسائل الإنتاجية والتدريبية وفق رؤية المملكة 2030.