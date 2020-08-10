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البرنامج أكد أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الاثنين بإذن الله

"حساب المواطن": إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم

بدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن للدفعة الـ33.

وأكد البرنامج عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الاثنين -بإذن الله-.