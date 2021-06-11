مستشفى بللسمر العام يحصل على جائزة "رحمة" للتميز في تجربة المريض

بنسبة رضا بلغت 89. 86% من خلال استبيانات الرعاية التمريضية

حصل فريق التمريض بقسم الطوارئ بمستشفى بللسمر العام على جائزة "رحمة" لمستشفيات وزارة الصحة "سعة 100 سرير" على مستوى المملكة في قياس تجربة المريض بنسبة رضا بلغت 89. 86 % .

يُذكر أن مبادرة "رحمة" هي مبادرة للتميز في تجربة المريض للطاقم التمريضي خلال الربع الأول من عام 2021 وذلك من خلال استبيانات تجربة المريض في الرعاية التمريضية حيث تعد من أهم محطات رحلة المريض.