بالصور .. أشهر 5 أماكن سياحية تستقطب السعوديين في لندن

"سبق" ترصد أهم عوامل الجذب فيها.. والعدد المتوقع 100 ألف

توقعت دراسة حديثة عن وصول عدد السائحين السعوديين إلى بريطانيا قرابة 100 ألف سائح بنهاية 2019م، تختار غالبيتهم العاصمة لندن للسياح.

يأتي ذلك في الوقت الذي احتلت فيه لندن ثالث أكبر مدينة يقصدها السياح في العالم وفقاً لشركة "ماستر كارد"،

وساهم انخفاض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي وتخفيف إجراءات التأشيرة البريطانية في استقطاب السعوديين بشكل ملحوظ، في مختلف شهور السنة، حيث يفضل السعوديون عادة خمس مناطق في لندن.

مايفير

ييقع حي مايفير الراقي على حدود متنزّه هايد بارك اللندني الشهير المليء بالأشجار. ويتميز الحي بالفنادق الحصرية، ولذلك يفضّل السعوديون السكن فيه حيث تتمتع بموقع حيوي على مقربة من أفضل الوجهات في لندن وتوفر لضيوفها سهولة الوصول للمطارات الرئيسة، وتجاور متاجر التسوق الراقية سيلفريدجز وهارودز المعروفة في لندن.

ويمثل جروفنر هاوس الذي أعيد تجهيزه بكلفة 75 مليون جنيه إسترليني وافتتح في أبريل 2012م، يضم قرابة 130 وحدة سكنية تضم 4 أجنحة لندن و4 أجنحة بنتهاوس والمطاعم المتنوعة من برياني الدجاج، وأطباق السمك الموسمية في ظل اختياره من قبل العديد من الممثلين والمغنيين والسياسيين المعروفين، ولعل من أهمهم ميغان ماركل التي اعتادت الإقامة فيه عندما تعرفت إلى الأمير هاري.

ومن المزايا، عراقة المكان، المصمّم كما يظهر اليوم من قبل المهندس المعماري البريطاني إدوين لوتينز بتصميم المبنى بين عام 1912 وعام 1918. وقد كان يعتبر أيقونة للحياة الفاخرة التي تعود إلى أوائل القرن العشرين في لندن، وكان يمثل منزل دوقات وستمنستر وعائلاتهم في لندن حتى الحرب العالمية الأولى.

وهناك العديد من المطاعم الشهيرة، من أهمها على الإطلاق مطعم هاكسان والذي يتميز بتقديم الأكل الكانتوني اللذيذ على يد 65 طاهيًا متخصصًا، حيث يندر أن تجد إحدى طاولات المطعم الـ 66 فارغة في الفترة المسائية.

شارع أكسفورد

ويعد شارع أكسفورد الشهير أشهر شارع للتسوق على الصعيد الأوروبي من غير منازع، ويمر به نحو نصف مليون شخص يوميًا، ويمتد الشارع لقرابة (1.9 كيلو)، ويفضل الكثير من السياح السعوديين السكن بالقرب منه ليتمكنوا من الوصول إليه بسهولة، حيث يبعد الشارع عن أجنحة وشقق جروفنر هاوس الفندقية من جميرا ليفنج قرابة 10 دقائق مشياً على الأقدام.

ويتواجد السياح السعوديون بكثافة في الشارع الذي يضم أكثر من 300 محل تجاري.

وفي عام 2013 م وصلت المبيعات في الشارع إلى أرقام قياسية تقدر بنحو خمسة مليارات جنيه إسترليني (نحو ثمانية مليارات دولار).

ويفوق هذا الرقم الضخم عائدات الكثير من دول العالم في مدة سنة، ويعادل عائدات مدينة برمنغهام بأكملها، وهي ثاني أكبر مدينة في إنكلترا.

حديقة الهايد بارك

تعتبر حديقة الهايد بارك واحدة من أكبر الحدائق الموجودة في مدينة لندن عاصمة المملكة المتحدة، وتبلغ مساحتها قرابة 1،4 مليون م2، وهي إحدى الحدائق الملكيّة الموجودة في لندن.

وتضمُّ الحديقة بحيرة كبيرة إضافة إلى مجموعة من النوافير، وتشتهر بوجود ما يسمَّى بركن المتحدثين، وتقع في القسمِ الشمالي الشرقي من الحديقة، وهي المكان الذي يجتمع فيه المتحدثون كل يوم أحد لإلقاء كلمة أو محاورة حول موضوع معيَّن بكل حريَّة.

وتفضل الأسر السعودية السكن بجوار هذه الحديقة العملاقة، وينزلون في الفنادق المطلة على الهايد بارك، ومن أهمها شقق جروفنر هاوس الفندقية من جميرا ليفنج، حيث يستمتع السياح بسبب تصميمها الذي يجعلها مناسبة جدًا لقضاء يوم من التنزه الممتع مع العائلة أو الأصدقاء.

و تشتهر بالنباتات و الأزهار الجميلة و الأشجار التي تجعلها مكانًا مناسبًا للاسترخاء والهدوء في أحضان الطبيعة، خاصة الأشجار المقلوبة رأسًا على عقب، جنبًا إلى جنب مع أشجار الزان، كما تنتشر بها أنواع عديدة من الطيور.

قصر باكنغهام

ويمثل قصر باكنغهام أحد أهم المزارات السياحية في لندن والذي يفضله السياح السعوديين ليشهدوا تقليد تغيير الحرس الشهير، على وقع الخطى وأنغام الجوقة العسكرية.

ويعتبر قصر باكنغهام المقر الرسمي لملوك بريطانيا. يقع في لندن، ويعتبر مكاناً لجل الأحداث المتصلة بالعائلة البريطانية المالكة، ومكاناً لانعقاد العديد من الاجتماعات وزيارات قادة الدول، إضافة لكونه نقطة جذب سياحية رئيسة، ويبعد القصر قرابة 1،5كلم من منطقة المايفير وتحديدًا شقق جروفنر هاوس الفندقية من جميرا ليفنج.

ساعة بيج بن

تعد ساعة بيج بن إحدى أشهر مواطن جذب السياح في العاصمة البريطانية، حيث يتهافت العديد من الزوار لرؤيتها.

ويبلغ عمر هذه الساعة أكثر من قرن ونصف، حيث تأسست وافتتحت في عام 1858م، وتوقفت مؤخراً عن العمل لإجراء تعديلات إلا أن السياح يحرصون على زيارتها أو المرور بالقرب منها وتجاوز الجسر فوق نهر التايمز للاستمتاع بمنظرها والتعرف على الترميمات الجديدة لها والتقاط الصور بجوارها.

التسوق في قرية بيسستر

وتوفر قرية بيسستر تجربة تسوق فريدة من نوعها عبر متاجر أشهر العلامات التجارية العالمية مثل "ديلبوزو"؛ "دنهل"؛ "جينا"؛ "أوسكار ديلا رينتا"؛ "سالفادور فيراجامو"؛ "ستيلا مكارثي مارني"، والعديد غيرها. التي تشكل فرصة رائعة للعائلات السعودية التي تحرص على التسوق في عاصمة العالم للتسوق ولـ "تجربة التسوق لكبار الشخصيات في قرية بيسستر".

وتحتضن القرية أكثر من 160 متجراً وسيجد السائح كل ما يتمناه في إطار تجربة التسوق لكبار الشخصيات.