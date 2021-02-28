إغلاق منشأة لـ"القهوة" خالفت الإجراءات الاحترازية لكورونا بمحافظة عفيف

خلال جولة للقسم النسائي بالبلدية على المحلات

أغلقت بلدية محافظة عفيف، اليوم الأحد، متجراً لتقديم القهوة بعد مخالفة القائمين عليه للإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار كورونا وتقديم الوجبات للزبائن داخل المحل.

وجاء ذلك، أثناء الجولة الرقابية للقسم النسائي بالبلدية على الكافيهات داخل المحافظة، حيث تم ضبط المحل يقوم بتقديم الطلبات داخل المحل في مخالفة للتوجيهات الرسمية، وجرى إغلاق المنشأة وتطبيق الإجراءات النظامية بحقها؛ لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.